В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла 53 человека погибли, сотни ранены. Из-за угрозы афтершоков власти эвакуируют население.
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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла 53 человека погибли, сотни ранены. Из-за угрозы афтершоков власти эвакуируют население.
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