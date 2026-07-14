Как 14 июля на Руси встречали праздник Кузьмы и Демьяна

14 июля в народном календаре отмечается день Кузьмы и Демьяна — один из старинных летних праздников, связанных с сенокосом, женским трудом, земледельческими заботами и благодарностью земле за её щедрость.
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