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Названы победители премии Dog Photography Awards 2024

Названы победители премии Dog Photography Awards 2024

Высокая оценка в категории «Собаки и люди» / © Moa Näslund Первое место в категории «Портрет» / © Rhea Nellen Высокая оценка в категории «Портрет» / © Sarah Bellwald Первое место в категории «Движение» / © Regine Jensen Высокая оценка в категории «Движение» / © Anne-Laurie Léger Первое место в категории «Документальное фото» / © John Fabiano  Высокая оценка в категории «Документальное фото» / © An Di Prima Первое место в категории «Студийное фото» / © Valeria Barbara Cassina Высокая оценка в категории «Студийное фото» / © Donna Victor Победитель в категории «Собаки и люди» / © Ida Levn Высокая оценка в категории «Собаки и люди» / © Valeria Barbara Barriera Cassina .

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