Китайским ученым удалось вылечить диабет с помощью стволовых клеток Максим МорозовКитайские ученые и врачи достигли значительного успеха в медицине, успешно применив клеточную терапию для лечения пациента с диабетом, что стало революционным достижением в этой области.
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