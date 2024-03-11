Победители церемонии «Оскар-2024»: кто забрал награды в этом году

В ночь на 11 марта не спали многие. Церемонию «Оскар» ждут, обсуждают номинантов, а потом проверяют свою интуицию и ругают или хвалят членов Американской академии кинематографических искусств и наук за их выбор.
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