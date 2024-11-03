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Впервые опубликована настоящая фамилия Филиппа Киркорова, оказался армянином. Официальный документ

Впервые опубликована настоящая фамилия Филиппа Киркорова, оказался армянином. Официальный документ

Avia.pro - СМИ В сети всплыл неожиданный документ, который поставил под сомнение одно из главных сценических украшений российского шоу-бизнеса — фамилию Филиппа Киркорова.

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Комментарии
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Nikita Melnitsky
ваще пох...
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да какой он болгарин-армян обыкновенный.
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1 час.
Ч
Чак
Он армянский еврей.
Ответить
45 мин.

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