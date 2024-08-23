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Быстрая помощь: что принимать, когда болит желудок

Быстрая помощь: что принимать, когда болит желудок

Быстрая помощь: что принимать, когда болит желудок Алёна ЮрьеваКогда боль в желудке неожиданно нарушает ваши планы, будь то в вечернее время или посреди рабочего дня, это может стать настоящим испытанием.

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