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Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: Соболеву главное - забивать в «Зените», а здоровьем Вендела лучше не рисковать

Валерий МАСАЛИТИН: Соболеву главное - забивать в «Зените», а здоровьем Вендела лучше не рисковать

Глушенков и «Барселона»? Если бы у бабушки кое-что было… С учётом прогресса Веги непонятно, что делать «Зениту» с Дугласом Сантосом РПЛ.

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