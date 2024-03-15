Зенитный комплекс Phalanx CIWS против катеров-камикадзе

ВМС США вновь сталкиваются с катерами-камикадзе, угрожающими надводным кораблям и судам. В качестве простого и эффективного средства борьбы с ними рассматривается корабельный артиллерийский комплекс Mk 15 Phalanx CIWS.
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