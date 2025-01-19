Российский штурмовик уничтожил шесть боевиков ВСУ и взял опорный пункт

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации рядовой Александр Рубачев, в составе штурмового подразделения выполняя задачу по взятию под контроль позиций противника на важном направлении наступления российских войск, зачистил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив шесть боевиков.
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