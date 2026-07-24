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Порядок, государство

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В Хабаровском крае полицейские ликвидировали три очага дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Комсомольскому району совместно с администрацией Комсомольского района выявлен участок произрастания дикорастущей конопли.

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