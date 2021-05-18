«Спасибо, но мы не прощаемся». Джикия обратился к Тедеско

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. «Спасибо, Доменико, но мы не прощаемся…» — написал Джикия в инстаграме.
Популярные статьи
- Жириновский предложил нарисовать на форме сборной России карту Российской империи и использовать имперский гимн
- «На ней хотели бы жениться немало состоятельных красавцев». Уткин рассказал о своем отношении к Алине Кабаевой
- Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины еще ряд регионов России
Свежие комментарии