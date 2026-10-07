👷 Рейд на стройке: в Севастополе поймали мигрантов-нарушителей Силовики проверили у строителей документы, которые дают право на пребывание в России и сверили данные по базам МВД.
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