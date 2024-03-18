Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    От России всему миру будет намного и действенней  лучше,чем от запада от Европы. Осознание приходит медленно ,но оно ...Русские заходят в...
  • Виталий Кирпиченко
    30 лет разворовывали Россию и никто не видел этого?! Теперь прозрели? как бы ни так! Нужна кость доверчивому и наивно...А вот теперь прип...
  • Виктор Александров
    Именно по отношению к Чубайсу можно точно определить, стоит ли Путину доверять.А вот теперь прип...

"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Он на коне, мы в кювете" Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон. Плач Ярославны Выбор России неизменный 17 марта в 21-00 закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Арзамасцев
А я проспорил, ставил, что он не наберёт больше 1% 🥲
Ответить
16 час.
Игорь Василевский
Релоканты. Из очередей армении да казахстана.
Ответить
15 час.
Валерия
Читала анализ по голосованию. Да , Даванков  больше всего набрал голосов за рубежом. Это радует, что хотя бы не наши люди настолько продажны. Сбежавших крыс, нашими людьми не считаю.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх