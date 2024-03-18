"Он на коне, мы в кювете" Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон. Плач Ярославны Выбор России неизменный 17 марта в 21-00 закрылись избирательные участки в Калининградской области.
"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП
Комментарии
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Николай Арзамасцев
А я проспорил, ставил, что он не наберёт больше 1% 🥲
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16 час.
Игорь Василевский
Релоканты. Из очередей армении да казахстана.
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15 час.
Валерия
Читала анализ по голосованию. Да , Даванков больше всего набрал голосов за рубежом. Это радует, что хотя бы не наши люди настолько продажны. Сбежавших крыс, нашими людьми не считаю.
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14 час.
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