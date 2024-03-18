"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

А я проспорил, ставил, что он не наберёт больше 1% 🥲

Валерия

Читала анализ по голосованию. Да , Даванков больше всего набрал голосов за рубежом. Это радует, что хотя бы не наши люди настолько продажны. Сбежавших крыс, нашими людьми не считаю.