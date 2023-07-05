Резонансный случай пополнил хронику происшествий с участием мигрантов в Новосибирске. 24-летний водитель такси набросился на женщину, которая всю ночь отмечала день рождения в ресторане.
Таксиста-насильника задержали и поместили под стражу в Новосибирске
Комментарии
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ГЕ
Гаюшечка Егунян
Уроды есть в любой нации.Мужичье оно как зверье.Они воспринимают короткие и прозрачные платья,яркий макияж чисто как вызов:"мол возьми меня."Видимо на подсознании,на животном инстикте
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13 час.
АМ
Артур Муселимян
А всё потому, что эти ебаные буржуи-барыги, берут всех подряд на работу.
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8 час.
ВС
Влад Сар
Да не хуя не любой нации! Эти дикари, которые спустились с гор из кишлаков! Пора их гнать туда, как они викинули русских со ср. Азии.
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8 час.
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