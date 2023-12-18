В Кемеровской области полицейские и члены добровольной народной дружины рассказали горожанам, как не стать жертвой мошенников

В рамках областной профилактической акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» совместно с членами добровольной народной дружиной вышли на городские улицы, чтобы рассказать гражданам о том, как защитить себя от преступных посягательств аферистов.
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