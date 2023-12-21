Почему настоящие мужчины выбирают Сахалинскую область?

Поступление на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту от Сахалинской области имеет ряд преимуществ за счет возможностей, обеспеченных федеральным и региональным законодательством.
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