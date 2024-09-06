Атаман Виталий Кузнецов: В казачьи подразделения приходят служить не только православные и казаки @ Всероссийское казачье общество Tекст: Отдел политикиделовой газеты ВЗГЛЯД Какие требования предъявляются к добровольцам, желающим вступить в ряды защитников Отечества? От чего зависит распределение военных специализаций? Что брать с собой на фронт? Почему в добровольческие казачьи подразделения идут служить не только казаки и в каких случаях возраст не помеха? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал атаман ВсКО Виталий Кузнецов.
К чему должны готовиться добровольцы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
brigadier21 Snytsarienko
Не единственное, когда Варяги - морпехи князя Олега Вещего в классической двухсредной десантной операции буквально и физически наехали на Царьград и заставили его сдаться - даже единого государства у русичей не было. То-есть - Государства ещё нет, а профессиональная морская пехота - уже есть. А это 941й год был. Так-что касаемо традиций и генетической родовой памяти - не одним казачкам тем гордиться!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии