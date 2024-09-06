БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К чему должны готовиться добровольцы

К чему должны готовиться добровольцы

Атаман Виталий Кузнецов: В казачьи подразделения приходят служить не только православные и казаки @ Всероссийское казачье общество Tекст: Отдел политикиделовой газеты ВЗГЛЯД Какие требования предъявляются к добровольцам, желающим вступить в ряды защитников Отечества? От чего зависит распределение военных специализаций? Что брать с собой на фронт? Почему в добровольческие казачьи подразделения идут служить не только казаки и в каких случаях возраст не помеха? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал атаман ВсКО Виталий Кузнецов.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Не единственное, когда Варяги - морпехи князя Олега Вещего в классической двухсредной десантной операции буквально и физически наехали на Царьград и заставили его сдаться - даже единого государства у русичей не было. То-есть - Государства ещё нет, а профессиональная морская пехота - уже есть. А это 941й год был. Так-что касаемо традиций и генетической родовой памяти - не одним казачкам тем гордиться!
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