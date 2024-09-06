К чему должны готовиться добровольцы

brigadier21 Snytsarienko

Не единственное, когда Варяги - морпехи князя Олега Вещего в классической двухсредной десантной операции буквально и физически наехали на Царьград и заставили его сдаться - даже единого государства у русичей не было. То-есть - Государства ещё нет, а профессиональная морская пехота - уже есть. А это 941й год был. Так-что касаемо традиций и генетической родовой памяти - не одним казачкам тем гордиться!