Основателя «Русской деревни» задержали на Бали — VOI

Гражданин Германии Андрей Фрей, руководитель комплекса вилл в городе Убуд на Бали, который из-за своей популярности среди граждан России получил неофициальное название «Русская деревня», задержан 25 января, сообщает портал Voice of Indonesia (VOI).
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