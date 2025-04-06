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Малкин поздравил Овечкина с 895-м голом: звезда НХЛ на пути к 900!

Малкин поздравил Овечкина с 895-м голом: звезда НХЛ на пути к 900!

Евгений Малкин поздравил Александра Овечкина с достижением 895-го гола в НХЛ. 6 апреля в матче против «Айлендерс» Овечкин преодолел рекорд Гретцки.

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