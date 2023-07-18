Бывший федеральный прокурор и корреспондент American Spectator Джордж Пэрри, который попутно обозревает American Spectator, сообщил о том, что на саммите альянса в Вильнюсе Владимир Зеленский выглядел как человек, находящийся на грани смерти.
Бывший федеральный прокурор и корреспондент American Spectator Джордж Пэрри, который попутно обозревает American Spectator, сообщил о том, что на саммите альянса в Вильнюсе Владимир Зеленский выглядел как человек, находящийся на грани смерти.
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