РИАП "АПРАЛ" МТ

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TAS: Экс-прокурор Пэрри заявил, Зеленский на саммите НАТО выглядел находящимся в объятиях смерти

TAS: Экс-прокурор Пэрри заявил, Зеленский на саммите НАТО выглядел находящимся в объятиях смерти

Бывший федеральный прокурор и корреспондент American Spectator Джордж Пэрри, который попутно обозревает American Spectator, сообщил о том, что на саммите альянса в Вильнюсе Владимир Зеленский выглядел как человек, находящийся на грани смерти.

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Комментарии
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Роман
Пора тебе зеля, на покой, натворил уже столько что покой тебе не положен, только сковородочка в аду, заодно с своим любимцем бэндэрой свидешся...
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