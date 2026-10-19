Юргазета Недавно в Москве специалист, представляющий особую ценность для российской экономики и приехавший из Узбекистана, зашел в магазин «Детский мир», чтобы выбрать подарок младшей сестре.
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"Ценный" специалист Ильхам пусть берёт собственную задницу в горсть и движется в направлении кишлака, из которого он приперся. А вообще совершенно непонятно, кто разрешил ему приехать в цивилизованное общество и что такого "ценного" и "незаменимого" для России он и его родственники представляют? Кто-то может обуздать Затулина и К°, сотнями тысяч поставляющих в Россию подобных ильхамов?
В нашем поселке на 1000 жителей тоже есть магазин с халяльной продукцией.Я сначала, когда видела в мясном отделе копытца, думала что свиные.Мне через губу сообщали, что они не торгуют свининой.А жаль.За свининой приходилось ездить в город.
Кишлачники что-то обурели совсем, их даже свои городские терпеть не могут
А Затулло то поди свиной шашлык любит
"Ценный" специалист Ильхам пусть берёт собственную задницу в горсть и движется в направлении кишлака, из которого он приперся. А вообще совершенно непонятно, кто разрешил ему приехать в цивилизованное общество и что такого "ценного" и "незаменимого" для России он и его родственники представляют? Кто-то может обуздать Затулина и К°, сотнями тысяч поставляющих в Россию подобных ильхамов?
Каждый кишлачный ослоеб заезжающий в Россию мечтае установть в ней свои ублюдочные порядки из раннего средневековья.
Не нравятся пельмени из свинины? Пусть возвращается в свой кишлак, а не оскверняет воздух Москвы своим дыханием
А зачем он вообще к нам приехал да еще и со своим выводком. Прямая дорога в аул, где все родное и халяльное. Со своим уставом в чужой храм не ходят. Пора жестко реагировать на подобные выходки.