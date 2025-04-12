Медвежий угол
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Медвежий угол

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Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

Де-мигрантизация шагает по стране — теперь к полезному почину присоединяются власти ЯНАО. Как следует из соответствующего проекта постановления губернатора округа Дмитрия Артюхова, мигрантам в регионе запретят работать в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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Комментарии
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Юрий Пережогин
А кто медлит или, что ещё хуже, способствует мигрантам - явные иноагенты враги России.
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4 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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3 час.
И
Искандер
Стало в ходу выражение &quot;столичный тренд&quot; в отношении мигрантов. И этот &quot;тренд&quot; - прямая противоположность всему позитивному, что входит в жизнь в некоторых регионах. Это ПОПУСТИТЕЛЬСТВО. как в части предоставления гражданства, так и в части взаимоотношения с т.н. &quot;диаспорами&quot;. И если кто/что не может обойтись без МАЛОквалифицированных &quot;специалистов&quot; с приплодом, так это мегаполисы-паразиты, где зарплата курьера-доставщика больше зарплаты рядового инженера (рабочего, врача, педагога и т.д.).
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3 час.
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