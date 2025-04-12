Де-мигрантизация шагает по стране: в ЯНАО ужесточат требования к трудоустройству приезжих

И

Искандер

Стало в ходу выражение "столичный тренд" в отношении мигрантов. И этот "тренд" - прямая противоположность всему позитивному, что входит в жизнь в некоторых регионах. Это ПОПУСТИТЕЛЬСТВО. как в части предоставления гражданства, так и в части взаимоотношения с т.н. "диаспорами". И если кто/что не может обойтись без МАЛОквалифицированных "специалистов" с приплодом, так это мегаполисы-паразиты, где зарплата курьера-доставщика больше зарплаты рядового инженера (рабочего, врача, педагога и т.д.).