Бывший начальник управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексей Васильев лишился имущества на 227,2 миллиона рублей по решению петербургского суда.
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