Василий Вакаров: В США передумали вести переговоры

В США передумали вести переговоры. «Идея переговоров России и Украины о мире несостоятельна, президенту Владимиру Путину нельзя доверять», — заявил сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс, которого Politico называет «главным союзником» избранного президента Дональда Трампа в американском сенате.
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