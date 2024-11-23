Василий Вакаров: В США передумали вести переговоры

В США передумали вести переговоры. «Идея переговоров России и Украины о мире несостоятельна, президенту Владимиру Путину нельзя доверять», — заявил сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс, которого Politico называет «главным союзником» избранного президента Дональда Трампа в американском сенате.