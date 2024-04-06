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На Украине хотят повысить цены на электричество

На Украине хотят повысить цены на электричество

На Украине могут повыситься тарифы на электроэнергию для населения, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, объяснив этот шаг необходимостью изыскивать средства на восстановление разрушенной энергоинфраструктуры.

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