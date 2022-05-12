Происшествия

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В Омской области полицейские выдали новые паспорта 30 гражданам, утратившим их из-за стихийных пожаров

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в Называевском и Любинском районах Омской области, а также в городе Омске оказывают незамедлительную помощь в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации местным жителям, чьи документы были уничтожены в результате недавних стихийных пожаров.

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