В Омской области полицейские выдали новые паспорта 30 гражданам, утратившим их из-за стихийных пожаров

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в Называевском и Любинском районах Омской области, а также в городе Омске оказывают незамедлительную помощь в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации местным жителям, чьи документы были уничтожены в результате недавних стихийных пожаров.