Цены на продукцию Logitech растут на 25% в США

Мы знали, что это лишь вопрос времени, когда цены начнут расти более очевидным образом. Тарифы, введенные администрацией Трампа, оказали влияние на многие отрасли, и компьютерное оборудование не стало исключением.
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