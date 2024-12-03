Бывший спортсмен НБА Омри Касспи запускает фонд в размере 60 миллионов долларов

Бывший спортсмен НБА Омри Каспи привлек 60 миллионов долларов в свой новый венчурный фонд Swish Ventures, который будет инвестировать в стартапы ранней стадии в области кибербезопасности, облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта.
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