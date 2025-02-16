Музыкант Pink Floyd выступит с докладом по Украине

Россия пригласила сооснователя Pink Floyd Уотерса выступить в СБ ООН по Украине Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в СБ ООН с речью по Украине, сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.