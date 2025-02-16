Россия пригласила сооснователя Pink Floyd Уотерса выступить в СБ ООН по Украине Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в СБ ООН с речью по Украине, сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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