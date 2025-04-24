Расписание поездов от Савеловской и Дмитровской скорректировано на праздники

Фундаментальные изменения внесены в расписание движения всех пригородных железнодорожных маршрутов, обслуживаемых Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), сообщили в пресс-службе перевозчика.
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