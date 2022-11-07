Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Читаю эту статью  и думаю неужели у "людей", протирающих штаны  депутатских кресел, занимающие места в правительстве,...Партию спецснаряж...
  • Meerflieger
    "...И часто бывает так, что задачки, которые ребенок щелкает как орешки, взрослые не могут решить часами. Давайте про...Любой школьник бу...
  • Meerflieger
    Пострадавший из либерастов поди? А собачки - патриотические...  🤔😃Бездомных собак, ...

Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

Оператор билайн сделал Тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливая "соты" — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна (6+).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх