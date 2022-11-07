Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

Оператор билайн сделал Тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливая "соты" — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна (6+).