Настроение рубля: аналитики рассказали, что будет с нацвалютой с 1 февраля Ирэн ОрлонскаяВ начале января наблюдалось укрепление курса рубля, и многие аналитики высказывают мнение, что эта тенденция может сохраниться и в феврале.
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