ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) 27 октября заявили, что противостоят наземному вторжению военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии