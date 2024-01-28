Ученые развеяли миф о древних людях и употреблении мяса

Древние люди не были охотниками-собирателями, как о них принято рассказывать сейчас. Антропологи из Университета Вайоминга утверждают, что на самом деле рацион человека несколько тысяч лет назад на 80% состоял из растительной пищи, указывает портал Ридлайф.