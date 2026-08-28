Лавров: формирование многополярного мира — это реальность

Формирование многополярного мира уже стало реальностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил рост влияния Китая, Индии, Бразилии и африканских стран, которые стремятся к большей самостоятельности и отходят от прежних неоколониальных моделей.
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