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Лавров: формирование многополярного мира — это реальность

Лавров: формирование многополярного мира — это реальность

Формирование многополярного мира уже стало реальностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил рост влияния Китая, Индии, Бразилии и африканских стран, которые стремятся к большей самостоятельности и отходят от прежних неоколониальных моделей.

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