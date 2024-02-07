В Краснодаре установят мемориальный комплекс в честь погибших в СВО: что уже известно

Мемориал появится в Чистяковской роще. Он будет посвящен памяти воинам-кубанцам, принимавшим участие в локальных войнах и военных конфликтах, в том числе – в СВО, подчеркнул глава города в своем телеграм-канале.
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