Анастасия Ракова рассказала о новой рубрике в «МЭШ» со стихами от звезд

Образовательный контент в библиотеке «МЭШ» постоянно обновляется Как стало известно, в «ЭШ» работает рубрика «Звезды читают стихи», благодаря которой учащиеся столичных школ смогут изучать творчество поэтов.
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