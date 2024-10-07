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Губернатор Ямала обсудил с педагогами семейные традиции и новые инициативы в образовании

Губернатор Ямала обсудил с педагогами семейные традиции и новые инициативы в образовании

В День учителя в Салехарде Дмитрий Артюхов встретился с 15 педагогическими династиями региона. На встрече обсуждались семейные традиции и достижения учителей, губернатор ответил на вопросы по развитию образования.

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