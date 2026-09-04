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Нерпа Крошик уплыла во взрослую жизнь после 10 лет под опекой специалистов

Нерпа Крошик уплыла во взрослую жизнь после 10 лет под опекой специалистов

РИА Новости/Михаил Куравлев Самец ладожской кольчатой нерпы по кличке Крошик после десяти лет рядом с людьми самостоятельно уплыл в открытую Ладогу.

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