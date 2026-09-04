Нерпа Крошик уплыла во взрослую жизнь после 10 лет под опекой специалистов

РИА Новости/Михаил Куравлев Самец ладожской кольчатой нерпы по кличке Крошик после десяти лет рядом с людьми самостоятельно уплыл в открытую Ладогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Южная Корея отозв...
- ЛЛ Экс-главврача бол...
- ЛЛ Вузы завершат пер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым