Таиланд заявил о готовности вести расчеты с Россией в нацвалютах

Таиланд заявил о готовности перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Об этом «Известиям» заявил посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават, отметив, что вопрос обсуждают уже на протяжении нескольких лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии