Пекари изготовили куличи для бойцов группировки прикрытия госграницы

В преддверии праздника Пасхи специалисты полевого хлебозавода группировки прикрытия государственной границы изготовили десятки тысяч пасхальных куличей для бойцов, которые выполняют боевые задачи на госгранице.
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