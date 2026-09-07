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FiNE NEWS

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Суд в Петербурге расторг брак экс-депутата ЗакСа Максима Резника

В Санкт-Петербурге мировой суд судебного участка №18 принял решение о расторжении брака между экс-депутатом Законодательного собрания (ЗакС) Максимом Резником и журналисткой Ксенией Казариной.

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