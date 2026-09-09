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Нижегородская правда

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Биолог Комарова объяснила, опасны ли осенние пауки-летуны

Осенью, когда наступает тепло, создаются идеальные условия для расселения молодых пауков. Они могут случайно зацепиться за одежду человека или даже оказаться на его теле, но, вопреки распространённым страхам, они не представляют опасности для людей.

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