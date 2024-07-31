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Мэр Нижнего Новгорода обсудил развитие города со школьниками из "Движения первых"

Мэр Нижнего Новгорода обсудил развитие города со школьниками из "Движения первых"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу со школьниками из "Движения первых", обсудив с ними развитие города, качества современного лидера, патриотическое воспитание, профессиональное самоопределение и самореализацию.

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