Мэр Нижнего Новгорода обсудил развитие города со школьниками из "Движения первых"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу со школьниками из "Движения первых", обсудив с ними развитие города, качества современного лидера, патриотическое воспитание, профессиональное самоопределение и самореализацию.
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