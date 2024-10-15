Автомобиль "Хонда Фрид" сбил насмерть мужчину, который лежал на дороге в Иволгинском районе Бурятии

В минувшие выходные на дорогах Бурятии произошла очередная трагедия. В воскресенье, 13 октября, в 23:44 на трассе Улан-Удэ –Кяхта, в 8 километрах от Иволгинска, автомобиль Honda Fried насмерть задавил 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.