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Автомобиль "Хонда Фрид" сбил насмерть мужчину, который лежал на дороге в Иволгинском районе Бурятии

Автомобиль "Хонда Фрид" сбил насмерть мужчину, который лежал на дороге в Иволгинском районе Бурятии

В минувшие выходные на дорогах Бурятии произошла очередная трагедия. В воскресенье, 13 октября, в 23:44 на трассе Улан-Удэ –Кяхта, в 8 километрах от Иволгинска, автомобиль Honda Fried насмерть задавил 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

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