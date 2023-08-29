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Вратарь «Зенита» Адамов о том, тратит ли больше 500 тысяч рублей в месяц: «Если большие покупки, отпуск – тогда да. В обычные месяцы – нет»

Вратарь «Зенита» Адамов о том, тратит ли больше 500 тысяч рублей в месяц: «Если большие покупки, отпуск – тогда да. В обычные месяцы – нет»

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей? – Нет. В обычные месяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например.

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