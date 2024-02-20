Игроки «Нетс» устали от «оптимистичного подхода» Жака Вона и «косо поглядывали» на тренера

Сайт Yahoo! Sports привел несколько факторов, которые могли привести к данному решению руководства. Во время серии поражений «Бруклина» скауты соперников замечали, как «несколько игроков косо смотрели на тренера Вона, когда возвращались на скамейку».
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