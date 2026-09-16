В Архангельской области за сутки потушили 3 пожара и 1 бак

За минувшие сутки на территории Архангельской области потушили три возгорания. Как уточнили в региональном управлении МЧС, обошлось без жертв и травм.
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