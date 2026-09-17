В Новосибирске первый снег могут увидеть уже в октябре

По данным сервиса «Ну и погода», первые осадки в виде снега с дождём возможны 13 октября. На эту дату прогнозируется около +2 градусов днём и около 0 градусов ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший пристав из...
- ЮГ Полсотни мигранто...
- Канал контрабанды...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым