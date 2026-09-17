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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске первый снег могут увидеть уже в октябре

В Новосибирске первый снег могут увидеть уже в октябре

По данным сервиса «Ну и погода», первые осадки в виде снега с дождём возможны 13 октября. На эту дату прогнозируется около +2 градусов днём и около 0 градусов ночью.

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